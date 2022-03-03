Даркнет – главные секреты «темной» стороны интернета

Интерес к загадочной сети «даркнет» растет с каждым днем. И это неудивительно, ведь по слухам в недрах темного интернета можно найти то, что недоступно обычному пользователю – запрещенные видео, пиратский софт, редкие книги и многое-многое другое. Сегодня мы попробуем разобраться в том, что же собственно собой обратная сторона Глобальной Сети и расскажем как туда попасть. Только помните – информацию, которую вы почерпнете из этой статьи, нужно использовать с максимальной осторожностью!

Что такое даркнет и как туда попасть?

Сеть «даркнет» представляет собой уникальный, скрытый из общего доступа, сегмент интернета. Все соединения в этом виртуальном мире устанавливаются исключительно в зашифрованном мире и только между доверенными пирами. В «даркнете» используют оригинальные, самостоятельно созданные участниками сети, DNS, которые кардинально отличаются от доменов и адресных пространств привычного нам всем «белого» интернета

Чтобы попасть в «даркнет» нужно установить на свой ПК специальный тор браузер – программу для веб-серфинга, которая пропускает трафик через особую систему шифрования и не дает отследить пользователя. Да, спецслужбы могут попытаться вас найти, однако в 99 % случаев у них ничего не выйдет.

Как искать сайты в даркнете?

Сайтый в «темном» интернете легко ищутся через поисковики, однако продвинутые пользователи предпочитают пользоваться специальными каталогами ссылок, самым популярным из которых является ресурс «Годнотаба». Сайт способен полностью заменить собой любую поисковую систему, так как на его страницах можно найти адреса примерно ста различных ресурсов, связанных с «даркнет-рынком».

Годнотаба, ссылка тор на который доступна всем пользователям Глобальной Сети, считается запрещенным сайтом и попасть него из российского сегмента интернета можно только через VPN. Впрочем, фанатов «запрещенки» это никогда не останавливало, поэтому портал продолжает работать и предлагать своим посетителям адреса самых интересных мест всемирной «темной» паутины.

Что можно найти в даркнете?

Многие думают, что «даркнет» – это одни только наркотики, порнография и оружие. На самом деле в скрытом сегменте интернета много абсолютно безопасной информации, которая просто попала под санкции государства и была изъята из общего доступа. Так, например, через браузер Tor пользователь может качать программы с крупных торрент-трекеров, читать книги на пиратской библиотеке «Флибуста» и даже заказывать редкие вещи из других стран. Однако наибольший интерес у юзеров вызывают запрещенные сайты и форумы, тематика которых может быть самой различной – хакерство, подделка документов, банковское мошенничество и т.п. Подобного контента в «даркнете» очень много и он не подвергается никакой цензуре.

Запрещенные сайты tor загружаются медленнее, чем обычные интернет-сайты. Причина этого заключается в том, что доступ к страницам «темного» интернета предоставляется через цепочку прокси-серверов, которые расположены в разных уголках планеты и поэтому сильно тормозят загрузку ресурсов. Кроме того, у многих владельцев сайтов просто нет средств на покупку качественного оборудования, необходимого для стабильного функционирования информационных и торговых интернет-площадок.

Веб-адреса в «даркнете» постоянно меняются, и происходит это чуть ли не каждую неделю. Во-первых, максимально осторожные владельцы сайтов заботятся о своей безопасности и стараются не сидеть слишком долго на одном месте. Во-вторых, даже в запрещенном интернете есть свои борцы за справедливость, которые постоянно мониторят сеть на предмет выявления «запрещенки» и при ее обнаружении звонят в правоохранительные органы.

Почему даркнет опасен?

В глубинах «даркнета» можно найти уникальные сайты onion, созданные с учетом «уязвимости нулевого дня» – нестандартного бага, грамотное использование которого позволяет следить за юзером через микрофон ноутбука и веб-камеру. Кроме того, запуская, Tor вы делаете свой ПК неотъемлемой частью «луковой» сети и в любой момент можете стать соучастником какого-нибудь крупного, совершенного хакерами, преступления. Даже если вы сами себя не раскроете, вас в любой момент могут сдать полиции совершенно незнакомые вам люди. В итоге – тюрьма и сломанная навсегда жизнь.

Можно пострадать в «темном» интернете и от так называемых майнеров. Опытные охотники за криптовалютой частенько используют чужие компьютеры для наращивания собственных майнинговых мощностей, а это грозит вам сильнейшим торможением вашего ПК

Скачивание различных файлов в «даркнете» тоже представляет собой огромнейшую опасность. Вирусов здесь гораздо больше, нежели в обычном сегменте интернета и все они невероятно продуманные с технической точки зрения. Да, создатели Tor Project частенько любят акцентировать внимание пользователей на надежности и безопасности своего браузера, однако в реальности все не так уже и радужно. Изначально «темная» сеть создавалась для спецслужб, поэтому государство вполне может ее контролировать и использовать в своих собственных интересах.

Подведем итоги

Если быть честным, то «даркнет», а конкретно сайты тор браузера, пользователям не так уже и нужны. В свободной для доступа части интернета есть практически все, что нужно обычному человеку и глупо идти за такой же информацией на запрещенные ресурсы. Да, купить наркотики или заказать киллера можно только в «темном» сегменте сети, вряд ли какой-то законопослушный гражданин, которым мы уверены, вы и являетесь, захочет такой возможностью воспользоваться.

Хватает в «даркнете» и охочих до легко финансовой наживы мошенников. Здесь никто не защитит ваши данные и права на анонимность, так что в любом момент вы можете стать жертвой хакеров. Посудите сами – если бы «темный» интернет был безопасным стали бы владельцы запрещенных ресурсов так тщательно шифроваться?!